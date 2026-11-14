Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом во время климатической конференции ООН в Анталье, Турция, раскритиковал президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Der Spiegel.

Заявление Ньюсома

На конференции Ньюсом заявил, что США вновь присоединятся к ней через два года. В заголовке материала приведены его слова: »Die USA sind in zwei Jahren wieder mit dabei«.

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Конкуренция с Китаем

Издание называет Ньюсома самопровозглашенным «анти-Трампом» и отмечает, что прежде всего его побуждает конкуренция США с Китаем. В подписи к фотографии из Антальи также приведена фраза Ньюсома: »Wo zum Teufel sind Sie?«.

Материал Der Spiegel был опубликован 13 ноября 2026 года в 16:28. Репортаж из турецкой Антальи подготовила журналистка Сюзанна Гётце.

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