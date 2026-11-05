Национальное собрание Франции вечером 4 ноября единогласно отклонило правительственный проект государственного бюджета на 2027 год. Против первой части документа, посвященной налоговым поступлениям, проголосовали все 458 депутатов, участвовавших в голосовании, сообщает Politico Europe.

Законопроект передадут в Сенат

Различные парламентские группы существенно изменили налоговую часть проекта, поэтому окончательная версия не устроила ни сторонников президента Эмманюэля Макрона, ни оппозицию. Из-за отклонения первой части депутаты также не одобрили часть документа, касающуюся государственных расходов.

Теперь правительственный проект бюджета передадут в Сенат, где его должны рассматривать с 20 ноября. Нижняя палата парламента ранее отклонила и другую составляющую бюджета на 2027 год — относительно государственных пенсий и системы здравоохранения. Ее также рассмотрит Сенат.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Правительство ищет способ принять бюджет

Правительство премьер-министра Себастьена Лекорню пытается провести бюджетные сокращения на сумму 43 млрд евро. На фоне стагнации французской экономики, роста долга и риска финансового кризиса власти пообещали снизить дефицит бюджета до 5% валового внутреннего продукта в следующем году.

Министр бюджета Давид Амиель заявил, что после парламентских поправок отклоненная версия проекта могла увеличить дефицит до 5,9% ВВП. Поскольку Лекорню не имеет большинства в Национальном собрании, правительство может прибегнуть к статье 49.3 Конституции, которая позволяет принять закон без голосования депутатов, но открывает возможность для вотума недоверия. Другой вариант — принять бюджет правительственными постановлениями, что стало бы беспрецедентным шагом в новейшей истории Франции.

Читай нас в