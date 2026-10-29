Нижняя палата парламента Тасмании в Австралии поддержала законопроект о запрете конверсионных практик — попыток изменить, подавить или искоренить сексуальную ориентацию либо гендерную идентичность человека. Документ, инициированный партией «Зелёных», приняли без формального голосования, сообщает ABC News.

Поддержка в нижней палате

Законопроект поддержали Лейбористская партия, четыре из семи независимых депутатов, а также трое представителей Либеральной партии — премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф, Бриджет Арчер и Роджер Яенш. Роклифф предоставил депутатам-либералам возможность голосовать в соответствии с собственными убеждениями.

Премьер заявил, что, по его мнению, Тасмания сделала значительный шаг вперёд. Он также подчеркнул важность продвижения законопроекта для людей, переживших вредоносные конверсионные практики.

Дебаты в нижней палате продолжались почти 20 часов. Против документа, в частности, выступили казначей Эрик Абец и вице-премьер Гай Барнетт, назвавшие законодательную инициативу чрезмерным вмешательством.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Что предусматривает законопроект

Законопроект не относит к конверсионным практикам предоставление медицинским работником услуг, которые он считает надлежащими, участие в онлайн-дискуссиях, религиозную молитву или разговоры родителей с детьми о сексуальной ориентации, гендерной идентичности, сексуальной активности либо религии.

Во время рассмотрения депутаты внесли ряд изменений. В частности, из документа исключили положение, согласно которому работодателей могли привлекать к юридической ответственности за правонарушения работников, если работодатель не мог знать о нарушении или предотвратить его.

Следующий этап рассмотрения

Теперь законопроект должна рассмотреть верхняя палата парламента Тасмании. Активист Equality Tasmania Родни Крум назвал законодательство важным и давно назревшим и приветствовал межпартийную поддержку. Лидер «Зелёных» Розали Вудрафф связала результат с многолетней кампанией сообщества ЛГБТКИА+.

Согласно исследованию Университета Ла Троба, с такими практиками сталкивался один из 20 молодых квир-людей в Тасмании; они связаны с более высоким риском самоубийства. Если верхняя палата поддержит законопроект, Западная Австралия и Северная территория останутся единственными юрисдикциями страны, где такие практики всё ещё законны.

Читай нас в