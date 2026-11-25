В Швеции исследователи Уппсальского университета установили, что низкий уровень витамина D в крови летом связан с более высоким риском переломов и смерти среди пожилых людей. Эта связь сохранялась после учета возраста, пола и размеров тела. В то же время аналогичного роста риска не выявили у тех, кто имел низкие показатели во время зимнего анализа.

Как сообщает News-Medical, ученые проанализировали образцы крови более чем 12 тысяч пожилых женщин и мужчин из Швеции. За состоянием их здоровья наблюдали примерно десять лет, в частности фиксировали случаи переломов и смерти в течение периода наблюдения.

Сезонные колебания показателей

Витамин D важен для костей и усвоения кальция. Он поступает с пищей, а также вырабатывается в организме под воздействием солнечного света. В Швеции уровень этого витамина в крови закономерно меняется в зависимости от времени года: зимой, когда солнечных часов мало, он часто снижается, а летом запасы пополняются.

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Исследователи предполагают, что низкий зимний показатель не всегда свидетельствует о длительном дефиците, поскольку организм может использовать запасы, накопленные в более светлые месяцы. Напротив, низкая концентрация витамина D даже летом может указывать на трудности с поддержанием достаточного уровня в течение длительного времени.

Кому могут быть полезны добавки

Авторы работы отмечают, что предыдущие рандомизированные исследования в целом не показали убедительной защиты от переломов или смерти благодаря добавкам витамина D. По их мнению, одной из причин может быть то, что в таких исследованиях не всегда выделяли людей со стойким дефицитом.

Ученые считают, что необходимы дополнительные исследования с участием людей с низким уровнем витамина D именно летом, чтобы выяснить, получают ли они особую пользу от добавок. Они также подчеркнули, что результаты не означают необходимости для всех сдавать анализы летом, однако время проведения теста может влиять на его интерпретацию.

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