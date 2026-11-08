Международное исследование с участием более 26 тысяч мужчин выявило связь между очень низким уровнем тестостерона и повышенным на 18% риском смерти от рака в более позднем возрасте. О результатах работы, опубликованной в журнале Lancet Healthy Longevity, сообщает ScienceDaily.

Ученые проанализировали данные 11 долгосрочных исследований, проведенных в Австралии, США и Европе. Они сопоставили концентрации гормонов в образцах крови, взятых ранее в жизни участников, с диагнозами рака и данными о смертности, зафиксированными в последующие десятилетия. У мужчин с показателями тестостерона в самой низкой пятой части диапазона риск смерти от рака был выше, чем у мужчин из самой высокой пятой части, даже после учета возраста и других факторов здоровья.

Уровень, при котором риск возрастал

Исследователи установили, что последующий риск рака начинал расти, когда исходная концентрация тестостерона была ниже 8,6 наномоля на литр. По словам руководителя проекта AIMS, профессора Бу Йеапа из Университета Западной Австралии, у здоровых молодых мужчин уровень гормона обычно составляет от 10 до 30 наномолей на литр, хотя с возрастом он преимущественно снижается.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На концентрацию тестостерона могут влиять индекс массы тела, физическая активность, а также некоторые заболевания, в частности диабет. Авторы рассматривают низкий уровень гормона как возможный биомаркер будущих рисков для здоровья, но подчеркивают: выявленная связь не доказывает, что низкий тестостерон сам по себе вызывает рак.

Отдельный результат по раку простаты

Анализ не выявил связи между естественным уровнем тестостерона и риском развития рака простаты. В то же время более высокий риск этого заболевания был связан с низкими уровнями глобулина, связывающего половые гормоны, и лютеинизирующего гормона. Последний вырабатывается гипофизом и подает яичкам сигнал вырабатывать тестостерон.

Добавки не являются профилактикой

Профессор Йеап предостерег, что результаты не являются основанием принимать препараты тестостерона для профилактики рака. Исследование не предоставило доказательств того, что назначение тестостерона снижает онкологический риск. Ученые советуют мужчинам с неожиданно низкими показателями гормона обратиться к врачу для полного обследования и оценки возможных сопутствующих проблем со здоровьем.

Читай нас в