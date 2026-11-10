В Германии полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Феликс Нмеча ответил на критику из-за празднования голов жестом, связанным с христианской сетью Ballers in God. Футболист заявил, что этот жест не направлен на пропаганду нетерпимости, дискриминации или ненависти, сообщает The Guardian.

Объяснения футболиста

Нмеча, являющийся глубоко верующим христианином, написал в соцсетях, что не продвигает ни себя, ни какую-либо организацию. По его словам, жест символизирует возложение своей «короны» перед Царём, который вскоре придёт, и указывает на Иисуса как на его надежду и силу.

Футболист также заявил, что христианское послание заключается в любви и уважении к каждому человеку — независимо от его происхождения, убеждений или мировоззрения.

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Реакция болельщиков и клуба

Официальное объединение болельщиков «Боруссии» раскритиковало Нмечу за жест, обозначающий кампанию The King’s Return, связанную с Ballers in God. Немецкий общественный вещатель ARD связывал эту сеть христианских футболистов с ультраконсервативными позициями в отношении гомосексуальности и трансгендерной идентичности.

Болельщики заявили, что выступают против религиозных сетей, которые под прикрытием веры распространяют мировоззрение, при котором людей унижают или исключают из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности, образа жизни или личного выбора.

«Боруссия» в воскресенье сообщила, что понимает обеспокоенность фанатов и поговорит с Нмечей. Агентство DPA также сообщило, что главный тренер сборной Германии Юрген Клопп уже обсудил этот вопрос с футболистом в тренировочном лагере команды в Херцогенаурахе, Бавария, перед матчами Лиги наций.

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