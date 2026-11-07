Нигерийская национальная нефтяная компания NNPC заявила, что ее сеть транспортировки газа работает без ограничений и не является причиной снижения производства электроэнергии в Нигерии. Компания сообщила, что трубопроводы ее дочерней структуры NNPC Gas Infrastructure Company Limited доступны для поставок газа электростанциям по всей стране.

Позиция NNPC

Как сообщает Premium Times Nigeria, в заявлении директора NNPC по корпоративным коммуникациям Энди Одеха отмечается, что операционные данные компании не свидетельствуют об ограничениях в ее газотранспортной сети, которые могли бы объяснить нынешнее сокращение генерации электроэнергии.

В то же время Нигерийский независимый системный оператор ранее назвал среди факторов падения генерации ограниченную доступность газа и уменьшение притока воды к гидроэлектростанциям. NNPC подчеркнула, что состояние транспортной инфраструктуры следует оценивать отдельно от добычи газа, коммерческих договоренностей о его поставках и фактических поставок конкретным электростанциям.

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Перебои с электричеством

Поставки электроэнергии в крупных городах Нигерии, в частности в Лагосе и Абудже, в последние недели существенно сократились. Министр энергетики Джозеф Тегбе связал отключения с плановым техническим обслуживанием электростанции Egbin Power Station, а также с ограничениями поставок газа для некоторых тепловых электростанций.

По его словам, генерирующие блоки, работа которых была нарушена, планировали поэтапно возвращать в эксплуатацию, а первые из них должны были начать работу в течение 48–72 часов. NNPC призвала поставщиков газа, транспортные компании, производителей электроэнергии и системного оператора совместно проанализировать операционные данные, чтобы определить конкретные причины дефицита. Компания также заявила примерно о 10-процентном росте объемов добычи газа с начала 2026 года.

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