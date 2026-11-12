Климатический центр Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщил о дальнейшем усилении Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. По оценке ведомства, явление может сохраняться до марта 2027 года, а его влияние на погоду следующей весной может быть историческим, сообщает CBS News.

Температура океана растет

Эль-Ниньо — это климатическое явление, связанное с потеплением вод в определенной зоне Тихого океана вблизи экватора. Оно возникает раз в два–семь лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. NOAA объявляет Эль-Ниньо, когда температура поверхности моря в этой зоне как минимум на 0,5 градуса Цельсия превышает средний показатель в течение пяти последовательных трехмесячных периодов.

По состоянию на 12 ноября аномалии температуры поверхности моря превысили 4 градуса Цельсия. Термин «супер Эль-Ниньо» часто используют для описания особенно мощного явления, однако он не является официальным: NOAA и Всемирная метеорологическая организация классифицируют нынешнее состояние как «очень сильное». Такой статус применяется, если температура превышает норму на 2 градуса или более в течение пяти трехмесячных периодов подряд.

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Различное влияние в регионах

Во время Эль-Ниньо южная часть Северной Америки обычно получает больше осадков из-за более частых штормов с Тихого океана, тогда как на севере континента зимой чаще бывает более мягкая и сухая погода. В США NOAA прогнозирует для южных штатов более высокую вероятность осадков в виде дождя или снега.

Север Южной Америки, Центральная Африка, Австралия и Южная Азия обычно сталкиваются с более сухими условиями и повышенным риском засух. В то же время в Восточной Азии и на юге Южной Америки ожидают больше осадков, что может как ослабить засуху, так и повысить риск масштабных наводнений.

Циклоны в Атлантике и Тихом океане

Эль-Ниньо обычно препятствует формированию тропических штормов в Атлантике, но создает более благоприятные условия для них в Тихом океане. По данным метеорологических служб, в 2026 году уже зафиксировали 32 тайфуна в западной части Тихого океана и 21 названную тропическую систему в его восточной части. Более теплые воды также способствуют развитию мощных штормов и тайфунов в западной части океана.

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