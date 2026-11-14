В Великобритании комик и телеведущий Ноэл Филдинг заявил, что был глубоко встревожен, когда узнал о преступлениях Расселла Бренда, сообщает The Guardian. Он также отметил, что уже много лет не поддерживает контактов с Брендом.

Заявление Филдинга

В заявлении для The Sun Филдинг сказал, что не знал о действиях Бренда, пока они не стали публично известны. Он выразил сочувствие женщинам, чья смелость, по его словам, помогла привлечь Бренда к ответственности.

Филдинг пояснил, что вместе с Брендом появлялся на телевидении, радио и благотворительных мероприятиях. В то же время он считал их отношения профессиональными, а не личными. Комик также заявил, что, оглядываясь на шутки, звучавшие во время их совместных появлений, считает их ужасными и неуместными и сожалеет о них.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Совместные выступления и приговор Бренду

Филдинг и Бренд познакомились на церемонии NME Awards в начале 2000-х годов и выступали на благотворительных мероприятиях как комедийный дуэт The Goth Detectives. Недавно вновь распространились записи их шуток об изнасиловании в выпуске Big Fat Quiz of the Year 2007 года, а также фрагмент The Russell Brand Show, вышедший в эфир в октябре того же года, с неприемлемыми шутками о несовершеннолетних.

Бренда приговорили к более чем 10 годам лишения свободы за изнасилование одной женщины и сексуальные нападения на еще трех. Филдинга никогда не обвиняли в ненадлежащем поведении, и The Guardian не приводит данных о том, что он знал о поведении Бренда в отношении женщин. После осуждения Бренда еще шесть женщин обвинили его в сексуальных домогательствах и хищническом поведении, говорится в новом расследовании The Times и The Sunday Times.

Читай нас в