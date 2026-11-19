В США номинированный на должность заместителя министра ВМС Уильям Тоти предложил привлечь иностранную судостроительную компанию к инвестициям в новую американскую верфь для строительства фрегатов и других надводных боевых кораблей, сообщает Breaking Defense.

На слушаниях в Комитете Сената США по вооружённым силам Тоти заявил, что американские эсминцы сейчас выполняют задачи, для которых могли бы использоваться фрегаты. По его мнению, самым быстрым способом пополнить ВМС США такими кораблями является создание новой верфи мирового уровня, сосредоточенной на их строительстве.

Иностранные инвестиции в США

Тоти поддержал использование иностранных верфей для строительства только вспомогательных судов. В то же время фрегаты и другие надводные боевые корабли, согласно его предложению, следует строить в США на новом предприятии, в которое инвестирует иностранная судостроительная компания.

Номинант отметил, что японские и южнокорейские верфи отличаются производственными процессами. По его словам, перенос в США их навыков и процессов мог бы укрепить американскую рабочую силу и промышленные возможности. Он отдельно отметил, что речь идёт именно о производстве, а не о качестве кораблей.

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Разногласия с Конгрессом

Строительство кораблей ВМС США за рубежом стало предметом разногласий между администрацией президента Дональда Трампа и Конгрессом. Сенатор Ангус Кинг во время слушаний отметил, что предложение Тоти отличается от строительства кораблей на иностранных верфях, а обсуждение этого вопроса продолжится.

Администрация Трампа продвигает расширение так называемой финской модели, согласно которой первые суда строятся иностранными верфями в Финляндии, а последующие — в США. В августе Трамп подписал меморандум о её расширении для программы арктических кораблей береговой охраны. Документ предусматривает, что при определённых условиях иностранные судостроители могут построить до двух кораблей в трёх классах на собственных верфях до переноса дальнейшего производства в США.

Администрация также попросила Конгресс разрешить заказы на иностранных верфях двух надводных боевых кораблей и двух небоевых вспомогательных судов. В то же время версия оборонного законопроекта на 2027 финансовый год, одобренная Палатой представителей, запрещает строительство за рубежом боевых кораблей и судов флота боевой логистики. Версия документа от комитета Сената ограничивает строительство боевых кораблей за пределами США, но допускает закупку до двух вспомогательных судов при условии инвестиций их производителей в американскую морскую промышленность.

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