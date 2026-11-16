Номинантов на «Грэмми»-2027 объявляют в 100 категориях — Variety

Recording Academy начала объявление номинантов на 69-ю ежегодную премию «Грэмми». В этом году претендентов во всех 100 категориях называют во время утренней прямой трансляции, сообщает Variety.

Все категории в одном эфире

Трансляция должна была начаться в 4:45 по тихоокеанскому времени, или в 7:45 по восточному времени США, а ее запланированная продолжительность составляет чуть более часа. Ранее в прямом эфире обычно объявляли номинантов примерно в 25 категориях, а полный список публиковали отдельно.

На этот раз в прямом эфире должны назвать претендентов во всех 100 категориях. Ключевые номинации, в частности на альбом года, запись года и песню года, планируют объявить в конце трансляции. Эфир доступен на сайте Grammy.com и официальном YouTube-канале премии.

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Кто объявляет номинантов

Номинантов вместе с генеральным директором Recording Academy Харви Мейсоном-младшим объявляют приглашенные гости. Среди них — Оливия Дин, Алан Менкен, Келани, Давид Гетта, Карли Пирс, Херби Хэнкок, Зигги Марли, Рене Флеминг и Yungblud.

Церемония в феврале

Церемония «Грэмми»-2027 состоится 7 февраля 2027 года на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Шоу покажет телеканал ABC, а также его будут транслировать на стриминговых платформах Disney+ и Hulu.

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