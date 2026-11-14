Норвегия обыграла Уэльс 3:1 в Лиге наций — Sky Sports News

Сборная Норвегии победила Уэльс со счетом 3:1 в матче группы A4 Лиги наций, который состоялся 14 ноября в Осло, Норвегия, на стадионе «Уллевол». После поражения команда Крейга Беллами находится на последнем месте в группе и рискует вылететь во второй дивизион турнира, сообщает Sky Sports.

Норвежцы забили трижды после перерыва

В первом тайме сборная Уэльса выглядела сильнее и имела несколько возможностей открыть счет. В частности, три шанса отличиться было у Дэниела Джеймса. Однако после перерыва хозяева реализовали свои моменты.

На 59-й минуте Антонио Нуса точным ударом в нижний угол ворот вывел Норвегию вперед. Через девять минут Андреас Шельдеруп, вышедший на замену, завершил передачу Эрлинга Холанда и удвоил преимущество норвежцев.

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Гол Брукса не изменил результат

Дэвид Брукс на 79-й минуте сократил отставание Уэльса, перебросив мяч, и вернул команде надежду на камбэк. Однако на 88-й минуте Холанд реализовал пенальти, назначенный после того, как Коннор Робертс толкнул Шельдерупа в штрафной площади.

Уэльс уже не сможет финишировать выше Норвегии из-за худших показателей в личных встречах, даже в случае победы над лидером группы Португалией. В то же время валлийцы могут избежать вылета, если не окажутся среди двух худших команд, которые займут последние места в дивизионе A.

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