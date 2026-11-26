Норвежский оператор системы передачи электроэнергии Statnett 9 ноября приостановил новое резервирование сетевых мощностей для дата-центров. Ограничение будет действовать как минимум до августа 2027 года, когда планируется внедрить новую систему технических требований для таких объектов.

В тот же день правительство Норвегии объявило о лицензионном режиме, который не позволит открывать новые площадки для майнинга криптовалют. Решения были приняты на фоне резкого роста заявок от дата-центров, что может оказать давление на традиционный профицит электроэнергии в стране, сообщает OilPrice.

Заявки превысили пиковый спрос

Дата-центры подали заявки примерно на 34 ГВт сетевых мощностей, тогда как пиковое потребление электроэнергии в Норвегии составляет около 25 ГВт. В настоящее время к сети подключены дата-центры с суммарной нагрузкой 0,8 ГВт.

Еще 4,2 ГВт имеют зарезервированные мощности, заявки на 10,8 ГВт находятся в очереди, а запросы еще на 18 ГВт остаются на начальном этапе рассмотрения. Около половины проектов в очереди рассчитывают получить электроэнергию до конца 2028 года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Statnett временно не будет предоставлять новые резервирования и утверждать функциональные параметры объектов, пока не определит требования для дата-центров. Они будут касаться работы во время сбоев в сети, скорости изменения нагрузки и ограничения колебаний в системе. Проекты, уже имеющие резервирование, сохранят свое место, но для подключения им все равно потребуется одобрение. Действующих подключений ограничения не затрагивают.

Риски для экспорта электроэнергии

Около 90% электроэнергии Норвегия производит на гидроэлектростанциях. Согласно оценке, приведенной в материале, при нормальном уровне водности рост спроса со стороны дата-центров и других потребителей может сократить чистый экспорт электроэнергии страны на 71%: с 14,3 ТВт·ч в 2027 году до 4,1 ТВт·ч в 2030 году.

В засушливый год Норвегия может стать чистым импортером электроэнергии, а зимние цены могут достичь около 290 евро за МВт·ч. Правительство хочет, чтобы индустрия дата-центров способствовала строительству газовой генерации с улавливанием и хранением углерода и морских ветровых электростанций, однако реализация таких проектов требует времени.

Читай нас в