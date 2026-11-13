Норвегия, Швеция и Эстония заявили о намерении ограничить участие спортсменов из Российской Федерации — государства-агрессора — в международных соревнованиях на своей территории. Как сообщает Der Spiegel, новые ограничения прежде всего коснутся зимних видов спорта: во всех трех странах проводятся соревнования Кубка мира.

Позиция Норвегии и Швеции

Министр культуры и равноправия Норвегии Лубна Джеффери заявила, что правительство не хочет разрешать российским и белорусским профессиональным спортсменам и сопровождающему их персоналу въезжать в страну для участия в международных соревнованиях, пока Россия продолжает полномасштабную войну против Украины.

В сообщении норвежского правительства отмечается, что спорт высших достижений России тесно связан с государственными органами и структурами страны. Министр спорта Швеции Якоб Форссмед также заявил о намерении препятствовать въезду российских спортсменов. Он подчеркнул, что отдельные федерации все шире открывают им доступ к соревнованиям, хотя ситуация в Украине не изменилась.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ограничения в Эстонии и других странах

Министерство культуры Эстонии направило письмо Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), в котором сообщило о запрете российским и белорусским атлетам участвовать в соревнованиях в Эстонии во время войны России против Украины. В феврале в стране должен состояться чемпионат мира по биатлону.

Ранее Канада отказала российской хоккейной сборной в визах для участия в молодежном чемпионате мира U20, а Финляндия объявила о более строгих правилах для спортсменов из России. В то же время Международный олимпийский комитет и несколько международных спортивных федераций в последнее время открыли путь к возвращению российских атлетов на международные старты.

В Германии, где в мае должен начаться чемпионат мира по хоккею, государственный министр спорта Рональд Рауе заявил, что отказ в визах не является решением. По его словам, федеральное правительство, Немецкий хоккейный союз и Немецкий олимпийский спортивный союз обсуждают возможность недопуска России к турниру. Финляндия также заявила о готовности бойкотировать возможный матч против российской команды.

Читай нас в