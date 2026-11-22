Норвежский горнолыжник Тимон Хауган одержал победу в мужском слаломе Кубка мира в Гургле в Австрии. По данным Channel NewsAsia, по итогам двух попыток он показал время 1 минута 42,55 секунды.

Норвежский дубль на пьедестале

Второе место занял другой представитель Норвегии Эйрик Хюстад Сольберг, уступивший победителю 0,60 секунды. Швейцарец Тангуй Неф стал третьим с отставанием 0,88 секунды. Для Сольберга этот результат стал первым подиумом в карьере на этапах Кубка мира.

Хауган одержал седьмую победу на Кубке мира и стал первым норвежцем, выигравшим этап в Гургле. Австрийский курорт вошел в календарь Кубка мира в 2023 году.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Неудачи в решающей попытке

После первой попытки Атле Ли Макграт уступал Хаугану всего одну сотую секунды, однако не смог финишировать во второй попытке. Еще один норвежец, Хенрик Кристофферсен, также выбыл в решающей попытке.

Бразилец Лукас Пиньейру Бротен не смог одержать третью подряд победу на старте сезона. После побед в гигантском слаломе в Зёльдене и слаломе в Леви он неправильно прошел ворота в начале первой попытки в Гургле и прекратил выступление.

Хауган рассказал, что его подготовка к сезону была сложной, поскольку на протяжении значительной части тренировок он использовал неправильную настройку креплений.

Читай нас в