По данным Anadolu Agency, норвежская энергетическая компания Equinor выявила продолжающуюся кибератаку, направленную на отдельные IT-системы компании. В Equinor заявили, что инцидент не повлиял на операционную деятельность или производство.

Реагирование на атаку

В заявлении Equinor сообщила о мобилизации соответствующих ресурсов для нейтрализации кибератаки. По словам компании, эти ресурсы должны помочь нейтрализовать атаку и восстановить полную целостность систем.

Компания подчеркнула, что атака касается определенных IT-систем. В то же время Equinor не сообщала о влиянии инцидента на производство или другие операции компании.

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Данные и уведомление органов власти

По оценке Equinor, в настоящее время нет признаков того, что во время инцидента были похищены данные. Компания подтвердила, что информирует о ситуации соответствующие органы власти.

Equinor заявила, что будет предоставлять дальнейшие обновления по мере появления новой информации. Следующие сообщения компании будут касаться развития ситуации и результатов реагирования на кибератаку.

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