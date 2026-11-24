Норвежская энергокомпания Equinor заключила 18-летний контракт с VNG — OilPrice
Норвежская энергетическая компания Equinor заключила 18-летнее соглашение о поставках природного газа немецкой энергетической компании VNG. Поставки начнутся 1 января 2027 года и продлятся до конца 2044 года. Ежегодно Equinor будет поставлять VNG до 15,3 тераватт-часа, или примерно 1,4 млрд кубометров, природного газа.
Условия поставок
Как сообщает OilPrice, газ будет передаваться в зоне немецкого газового рынка Trading Hub Europe. Цена будет соответствовать рыночным условиям, а другие коммерческие детали соглашения стороны не раскрывают.
Это самое длительное для Equinor соглашение о продаже газа со времени подписания договоренностей по месторождению Troll в 1986 году. Германия является крупнейшим рынком природного газа для Equinor и ключевым рынком для норвежского газа с начала его экспорта в 1977 году.
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Контракты с немецкими покупателями
В VNG заявили, что контракт укрепит долгосрочный газовый портфель компании и будет способствовать безопасным и диверсифицированным поставкам в Германию. Генеральный директор VNG AG Ульф Хайтмюллер отметил, что норвежский трубопроводный газ остается важным для надежного энергоснабжения Германии и Европы.
Ранее в этом году Equinor также подписала 15-летнее соглашение с немецкой Uniper, предусматривающее поставки более 30 тераватт-часов газа в год до 2041 года. Компания планирует ежегодно бурить от 20 до 30 разведочных скважин, чтобы сохранять текущий уровень добычи как минимум до 2035 года.