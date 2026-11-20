По информации Channel NewsAsia, в Норвегии нефтегазовая компания Equinor 20 ноября сообщила, что по состоянию на пятницу остановила кибератаку против компании. В Equinor заявили, что атака не повлияла на производство. Также у компании нет признаков того, что данные были украдены или изменены.

Атаку обнаружили в части ИТ-систем

Ранее, во вторник, крупнейший поставщик газа в Европе сообщил об обнаружении продолжавшейся кибератаки. По данным компании, ее целью была часть ИТ-систем Equinor.

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Об инциденте сообщили полиции

В пятничном заявлении Equinor также отметила, что не видит негативных последствий атаки для сотрудников, партнеров или поставщиков. Компания сообщила, что передала информацию об инциденте полиции.

Фотоиллюстрация к материалу показывает логотип Equinor возле входа в Hammerfest LNG в Хаммерфесте, Норвегия. В подписи к фото этот объект назван крупнейшим в Западной Европе заводом по производству сжиженного природного газа.

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