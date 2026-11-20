Норвежские кинематографисты Йоаким Триер и Эскиль Фогт получат Nordic Honorary Dragon Award — главную награду Гётеборгского кинофестиваля в Швеции. Награду вручат 29 января 2027 года на церемонии открытия 50-го фестиваля, сообщает Variety.

Программа с участием дуэта

На следующий день после вручения награды Триер и Фогт примут участие в мероприятии Director’s Talk в театре Stora Teatern в Гётеборге. Фестиваль также покажет ретроспективу их фильмов. Юбилейный Гётеборгский кинофестиваль пройдет с 29 января по 27 февраля 2027 года.

Триер выступает режиссером, а оба деятеля являются сценаристами фильмов «Сентиментальная ценность» и «Худший человек на свете», в котором сыграла Ренате Рейнсве. «Сентиментальная ценность» получила премию «Оскар» 2026 года за лучший международный фильм и имела девять номинаций. «Худший человек на свете» номинировали на «Оскар» за оригинальный сценарий и как лучший международный фильм.

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Совместная фильмография

Творческое сотрудничество Триера и Фогта началось с фильма «Реприза» 2006 года. Он стал началом так называемой «ослоской трилогии», в которую также вошли «Осло, 31 августа» 2010 года и «Худший человек на свете» 2021 года. Среди других работ Триера — его первый англоязычный фильм «Громче, чем бомбы» 2015 года и «Тельма».

Эскиль Фогт также работает режиссером: он снял фильмы «Слепота» 2014 года и «Невинные» 2021 года. Художественный руководитель Гётеборгского кинофестиваля Пиа Лундберг заявила, что Триер и Фогт в своих работах с юмором, меланхолией и психологической точностью исследуют важные жизненные вопросы через повседневные ситуации.

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