Исследователи Сиднейского университета протестировали на мышах назальные капли с мРНК, содержащей инструкции для выработки нейротрофического фактора мозга BDNF. У старых животных препарат улучшил результаты тестов на память и обучение до уровня, сопоставимого с показателями молодых мышей, сообщает ScienceAlert.

мРНК для выработки белка

BDNF — белок, поддерживающий выживание и нормальную работу нейронов. Авторы исследования отмечают, что он влияет на процессы обучения и памяти, плотность синапсов и образование новых нейронов. Более низкие уровни BDNF связывают с болезнью Альцгеймера.

Команда поместила мРНК в липидные наночастицы и вводила их мышам в виде капель в нос. Такой способ потенциально позволяет доставлять терапевтические вещества в мозг в обход гематоэнцефалического барьера, который затрудняет проникновение многих препаратов из крови в ткани мозга.

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Результаты в двух моделях

У 18-месячных мышей, получавших капли, в мозге обнаружили в 2,4 раза больше клеток, экспрессирующих даблкортин — белок, связанный с образованием новых нейронов, — чем у контрольных животных.

Отдельно метод проверили на мышиной модели болезни Альцгеймера. Лечение также сопровождалось лучшими показателями памяти и когнитивных функций, а также увеличением числа клеток с даблкортином в гиппокампе. В то же время эксперимент не показал, что оно снижает уровень амилоидных бляшек в мозге.

Лабораторные тесты показали, что экспрессию белка BDNF, запущенную мРНК, можно было обнаружить в клетках до четырех дней после однократной дозы. Ученые подчеркивают, что метод продемонстрирован только на мышах: перед клиническими испытаниями на людях необходимы дополнительные исследования безопасности на животных. Результаты опубликованы в журнале Advanced Science.

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