«Ноттингем Форест» победил «Манчестер Сити» со счётом 3:1 в матче Премьер-лиги на «Сити Граунд». Два мяча за хозяев забил Лиам Делап, ещё один гол на счету Жаира Куньи. «Манчестер Сити» ответил точным ударом Райана Шерки.

Быстрый старт хозяев

По данным Sky Sports News, Кунья открыл счёт уже на шестой минуте. Он отобрал мяч у Йошко Гвардиола, прорвался к воротам и завершил атаку ударом левой ногой.

На 18-й минуте преимущество «Форест» удвоил Делап. Хавер Шлагер выиграл борьбу за мяч в центре поля у Эллиота Андерсона и вывел нападающего на ударную позицию. Делап забил свой второй гол за клуб.

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Ответ «Сити» и второй гол Делапа

«Манчестер Сити» имел возможности сократить отставание ещё до перерыва. Эрлинг Холанд обыграл вратаря Матца Селса, однако Кунья вынес мяч после его удара. В начале второго тайма Шерки забил мощным дальним ударом и сократил разницу в счёте.

На 73-й минуте Делап оформил дубль. Морган Гиббс-Уайт отдал ему передачу во время контратаки, после чего форвард точным ударом в верхний угол установил окончательный счёт — 3:1. Это поражение стало для «Манчестер Сити» третьим подряд в Премьер-лиге, а «Ноттингем Форест» покинул зону вылета.

Как отмечает издание, «Манчестер Сити» стал первой командой высшего дивизиона за 122 года, которая выиграла первые семь матчей сезона, а затем проиграла три следующих. Отставание команды от «Арсенала» составляет шесть очков.

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