В Крайстчерче, Новая Зеландия, сборная Новой Зеландии набрала 330 ранов при восьми потерянных викетах в первом иннинге к обеду второго дня второго тест-матча против Индии. На поле оставались викеткипер Том Бланделл, набравший 80 ранов без выбытия, и Мэтт Генри с пятью ранами. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Три викета за утреннюю сессию

Индия взяла три викета в утренней сессии на стадионе Hagley Oval. Новозеландцы начали день с показателем 246/5 после проигранной жеребьевки и выхода отбивать первыми.

Быстрый боулер Аншул Камбодж первым во второй день взял викет Гленна Филлипса, набравшего 36 ранов. Акаш Дип поймал мяч после удара Натана Смита и вывел его из игры за 26 ранов, а затем взял викет Кайла Джеймисона, набравшего 19 ранов. Мяч после удара Джеймисона в прыжке поймал Яшасви Джайсвал у дальней границы поля.

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Турнирное значение матча

Перед обедом Девдатт Падиккал не удержал мяч в галли после того, как тот отскочил от перчатки Генри, из-за чего Акаш Дип не смог взять пятый викет. Первый тест-матч серии в Веллингтоне завершился вничью.

Результат встречи в Крайстчерче важен для шансов обеих команд выйти в финал Чемпионата мира по тестовому крикету. Индии необходима победа, чтобы сохранить шансы на финал, тогда как Новая Зеландия стремится не отстать от лидеров — Южной Африки и Австралии.

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