Сборная Новой Зеландии по регби победила Шотландию со счётом 43:21 в матче Nations Championship, который состоялся 7 ноября на стадионе «Мюррейфилд» в Эдинбурге, Шотландия. Победа позволила новозеландцам сохранить беспроигрышный баланс в очных встречах со шотландцами.

Десять попыток в матче

Всего команды занесли десять попыток. На ход встречи повлияли ошибки и жёлтые карточки, а сборная Шотландии, по оценке источника, выглядела недостаточно сыгранной. Новозеландская команда особенно сильно провела второй тайм и уверенно завершила матч.

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Хет-трик Эшмана

В составе Новой Зеландии Боден Барретт занёс две попытки и довёл свой показатель в тест-матчах до 50. Ещё по одной попытке занесли Уоллес Ситити, Итан де Гроот, Питер Лакаи, Джош Морби и Асафо Аумуа. Дэмиан Маккензи реализовал четыре попытки.

Все три попытки сборной Шотландии в первом тайме занёс хукер Юэн Эшман, оформив хет-трик. Финн Расселл реализовал каждую из них. Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, матч состоялся в рамках Nations Championship.

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