В Маунт-Маунгануи, Новая Зеландия, хозяева разгромили Индию с разницей в 244 рана в четвертом матче однодневной серии. Индийская команда, преследуя цель в 334 рана, выбыла за 89.

Как сообщает Channel NewsAsia, боулер Новой Зеландии Мэтт Генри в первом овере взял викеты Рохита Шармы, Вирата Кохли и Шреяса Айера, после чего Индия имела счет 0 за 3 викета. Всего Генри взял шесть викетов, а результат в 89 ранов стал шестым самым низким командным показателем Индии в ODI.

Столетие Уилла Янга

Открывающий бэттер Новой Зеландии Уилл Янг набрал 125 ранов со 108 мячей. Это его лучший результат в ODI и пятое столетие в этом формате. В двух первых матчах серии Янг набрал 9 и 6 ранов.

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Во втором овере новозеландской подачи Рохит Шарма и Ишан Кишан не поймали мяч после двух последовательных ударов Янга. Янга также поддержали Тим Сайферт, набравший 58 ранов, и Финн Аллен с 41 раном. В составе Индии по два викета взяли Аксар Пател, Гурнур Брар и Аукиб Наби.

Ситуация в серии

После четырех матчей Индия ведет в серии из пяти игр со счетом 2:1. Третий матч не был завершен из-за дождя. Новая Зеландия уже не может выиграть серию, однако в случае победы в последней игре на той же площадке сможет избежать поражения в ней.

Индия играла без капитана Шубмана Гилла и бэттера К. Л. Рахула. Оба также пропустят заключительный ODI, поскольку готовятся к двухматчевой тестовой серии против Новой Зеландии, которая должна начаться в среду.

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