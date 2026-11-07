Женская сборная Новой Зеландии по регби-лиг обыграла команду Фету Самоа со счетом 32:0 в полуфинале Кубка мира и обеспечила себе участие в седьмом подряд финале турнира. О результате сообщает ABC News.

Три попытки Ваакы

В составе новозеландской команды три попытки занесла Стейси Ваака. Ее результативная игра помогла Kiwi Ferns одержать победу в полуфинале, не пропустив ни одного очка.

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До нынешнего розыгрыша сборная Новой Зеландии играла в решающем матче каждого из шести предыдущих женских Кубков мира по регби-лиг. Теперь команда продолжила эту серию, выйдя в седьмой подряд финал.

Соперник в финале

В финале сборная Новой Зеландии сыграет с Австралией или Фиджи. Эти команды должны провести второй полуфинал в Сиднее в воскресенье.

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