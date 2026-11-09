В Москве, Российской Федерации — государстве-агрессоре — независимая газета Novaya Gazeta завершает работу и готовится покинуть офис в центре города после последнего редакционного совещания. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Причины закрытия

В конце октября издание заявило, что вынуждено закрыться после внесения в реестр «иностранных агентов». Банки также прекратили обрабатывать пожертвования читателей, от которых зависело финансовое выживание редакции.

В Novaya Gazeta заявили о кампании государственного давления, которая сделала дальнейшую журналистскую работу невозможной. В офисах редакции и дома у её редактора провели обыски, а один из старших журналистов находится под домашним арестом и ожидает суда.

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Заявления редакции и Кремля

Бывший главный редактор Дмитрий Муратов в прошлом месяце сказал в Лондоне, что самое страшное для руководителей редакций — неспособность защитить журналистов. Муратов, который в 2021 году разделил Нобелевскую премию мира, посвятил награду шестерым погибшим коллегам, среди которых была журналистка-расследователь Анна Политковская.

Пресс-секретарь Кремля государства-агрессора Дмитрий Песков назвал закрытие издания частью «стандартного ротационного процесса», при котором одни СМИ прекращают деятельность, а на их месте появляются новые. В то же время Novaya Gazeta в материале на своём сайте описала упаковку вещей и выезд из помещения редакции. Журналистка Ирина Воробьёва заявила, что дух издания продолжит существовать во всех, кто был его частью.

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