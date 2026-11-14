В Шотландии, Великобритания, после установки нового оборудования для мониторинга зафиксировали более 76 тысяч сбросов из канализационных переливов, которые ранее не попадали в статистику. Об этом свидетельствует анализ BBC News.

В 2024 году Scottish Water установила 1 009 датчиков, увеличив число переливов, оборудованных мониторами, с 273 до 1 275. Доля сети, охваченная мониторингом, выросла с 6% до 30%.

Всего в прошлом году зафиксировали более 100 тысяч сбросов общей продолжительностью почти 277 тысяч часов — в среднем около 274 случаев в день. Сравнивать эти показатели с предыдущим годом сложно, поскольку тогда мониторинг охватывал меньшую часть сети и было зафиксировано 24 тысячи сбросов.

Показатели для реки Клайд

В реку Клайд в Глазго было осуществлено почти 6 150 сбросов, или около 17 в день. Если учесть также эстуарий Клайда, залив Ферт-оф-Клайд и другие притоки, связанные с водной системой реки, показатель достиг почти 14 200 случаев — в среднем 39 ежедневно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Наибольшая суммарная продолжительность сбросов была в эстуарии Клайда — более 25 тысяч часов. Для самой реки Клайд она превысила 15 тысяч часов. Больше всего отдельных случаев — почти 3 500 — зафиксировали в ручье Barcloy Mill Burn в регионе Дамфрис и Галлоуэй, где мониторинг ввели недавно.

Позиция Scottish Water

Канализационные переливы автоматически отводят избыток воды в естественные водоёмы во время сильных осадков, чтобы избежать перегрузки системы и подтопления домов, предприятий и улиц. В то же время такие объекты имеют разрешения на сброс неочищенных или частично очищенных стоков.

Директор Scottish Water по водоотведению Саймон Парсонс заявил, что подавляющее большинство сбросов не наносит вреда окружающей среде, поскольку в основном речь идёт о дождевой воде. По данным компании, на 99% сбросов приходились дождевая и поверхностная вода, стоки с дорог, бытовые «серые» воды без человеческих отходов, грунтовые воды и промышленные стоки.

Scottish Water сообщила, что сейчас мониторинг охватывает около 50% сети, а полного охвата планируют достичь в течение следующих пяти-шести лет. Сравнивать шотландские данные с показателями других частей Великобритании сложно из-за разных подходов к учёту: в Англии мониторинг охватывает 100% сети.

Читай нас в