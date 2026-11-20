Новый фильм франшизы «Голодные игры: Рассвет жатвы» собрал $21 млн на предпоказах в четверг, а также на ранних сеансах в среду. сообщает Variety. Это шестая картина серии Lionsgate.

Прогнозы на дебютный уикенд

Variety пишет, что фильм может собрать более $100 млн за первый уикенд. В то же время студия прогнозирует более осторожный старт — $85 млн. Некоторые оценки предполагают дебют на уровне $125 млн, связывая возможный результат с популярностью франшизы и возвращением знакомых зрителям персонажей.

Если стартовые сборы превысят $100 млн, картина станет пятым релизом года, который преодолеет эту отметку. К таким фильмам уже относятся «Человек-паук: Совершенно новый день» с $360 млн, «История игрушек 5» со $159 млн, «Фильм про Супер Марио Галактику» со $131 млн и «Одиссея» со $123 млн.

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Сравнение с предыдущими частями

Предыдущий приквел серии — «Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях» — вышел в 2023 году. Он собрал $5,75 млн на предпоказах, стартовал с $44 млн и завершил прокат с $363 млн мировых сборов при бюджете $100 млн.

Бюджет «Рассвета жатвы» составляет $150 млн. Первые «Голодные игры» в 2012 году стартовали со $152 млн, а самый высокий дебют в серии был у фильма «И вспыхнет пламя» 2013 года — $158 млн. Его мировые сборы составили $865 млн.

Сюжет и актёрский состав

Картина рассказывает о молодом Хеймитче Эбернети, которого ранее играл Вуди Харрельсон, а в новой части воплотил Джозеф Зада. Герой становится трибутом 50-х Голодных игр, где количество детей, которые должны сражаться насмерть, удваивается. В фильме также снялись Маккенна Грейс, Рэйф Файнс, Киран Калкин, Гленн Клоуз, Эль Фэннинг и Джесси Племонс.

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