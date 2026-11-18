Исследователи Университета Осло установили, что представители более поздних поколений имеют лучшую память в пожилом возрасте и медленнее теряют когнитивные способности, чем люди, родившиеся раньше. О результатах анализа данных примерно 219 тысяч человек, за которыми наблюдали почти 30 лет, сообщает News-Medical.

Что показал анализ

Руководитель исследования, профессор психологии Университета Осло Андерс Фьелл отметил, что ранее уже было известно о лучших результатах новых поколений в когнитивных тестах. Новый вывод, по его словам, заключается в том, что процесс когнитивного старения у них, вероятно, смещается на более позднее время.

По словам Фьелла, различия между поколениями могут объяснять снижение риска деменции, о котором сообщали в Европе и США и которое оценивали примерно в 13% за десятилетие. Более медленное ухудшение памяти означает, что человек позже достигает уровня нарушений, при котором может развиться деменция.

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Возможные факторы и предостережения

Авторы не установили одну конкретную причину этой тенденции. Среди возможных факторов Фьелл назвал более широкий доступ к образованию, улучшение питания, условий жизни в детстве и подростковом возрасте, а также медицинской помощи. На темпы когнитивного снижения во взрослом возрасте также могут влиять сердечно-сосудистое и метаболическое здоровье.

Ученые подчеркнули, что работа сравнивает поколения, а не оценивает отдельные действия конкретных людей. Важным преимуществом исследования стало неоднократное тестирование одних и тех же участников в течение длительного времени: это позволило отделить различия между поколениями от изменений, непосредственно связанных со старением.

Фьелл также предупредил, что положительная динамика не гарантирована для нынешней молодежи. По его мнению, тенденции в отношении физической активности, избыточного веса и неравенства не обязательно будут способствовать дальнейшему улучшению когнитивного здоровья.

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