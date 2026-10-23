В австралийском штате Виктория новые правила планирования ограничили возможности жителей возражать против жилищных проектов и обжаловать их, если застройка соответствует установленным правительством стандартам. В пригороде Мельбурна Армадейле девелопер подал в совет проект сноса пяти одноэтажных жилых единиц на Мерсер-роуд и строительства на их месте шестиэтажного здания на 29 квартир с двумя уровнями подземной парковки.

Как сообщает ABC News, запланированное здание будет расположено примерно в 900 метрах от железнодорожной станции. Правила, вступившие в силу в апреле, предусматривают процедуру «считается соответствующим требованиям»: проект может быть одобрен без обычного рассмотрения возражений или апелляций, если он отвечает правительственным критериям.

План уплотнения застройки

Лейбористское правительство Виктории включило Армадейл, входящий в муниципалитет Стоннингтон, в перечень 60 центров активности. В таких районах возле крупных железнодорожных и трамвайных маршрутов открываются возможности для более интенсивной жилой застройки, в частности для зданий высотой до 20 этажей или выше в отдельных местах.

Власти штата заявляют, что к 2051 году Виктории потребуется ориентировочно 2,24 млн дополнительных жилых помещений, причем не менее 70% должны быть размещены в уже сформировавшихся районах. Министр планирования Соня Килкенни заявила, что прежняя система не обеспечивала достаточного количества жилья там, где люди хотят жить.

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Спор накануне выборов

Мэр Стоннингтона Мелина Зер заявила, что участие местных советов в таких решениях стало минимальным, а жители не имеют права на возражение и апелляцию, если проект соответствует правилам штата. В то же время Килкенни отвергла утверждения о том, что советы утратили влияние.

Вопрос застройки стал частью политической борьбы в преддверии выборов в штате. Коалиция пообещала отменить политику центров активности в случае победы, вернуть жителям право на апелляцию и предоставить советам более широкую роль в планировании. Лидер оппозиции Джесс Уилсон заявила, что ее политическая сила хочет сосредоточить высотную застройку в центральной и внутренней частях Мельбурна.

Примером плотной застройки называют Бокс-Хилл на востоке Мельбурна, где уже возведено множество жилых башен. Жители района отмечают удобство близости транспорта и магазинов, но также говорят о пробках и давлении на зеленые зоны. В правительственном отчете за 2025 год отмечалось, что несколько крупных дорог в пригороде приближались к пределу пропускной способности.

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