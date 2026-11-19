Новые большие языковые модели почти или совсем не приписывают информацию несуществующим академическим источникам, свидетельствует анализ, о котором сообщает Nature. Исследователи также пришли к выводу, что многие другие нежелательные черты ИИ ослабевают или исчезают после обновления моделей.

Половина проверенных черт исчезла

Авторы анализа отобрали 50 широко цитируемых поведенческих черт больших языковых моделей, описанных в научных публикациях с конца 2022 года до конца 2025 года. Те же запросы, которые ранее выявляли эти особенности, они задали 20 моделям, выпущенным с середины 2024 года до конца 2026 года.

Исследователи признали, что почти половина проверенных черт преимущественно исчезла в более новых моделях. В среднем их жизненный цикл составлял около 16 месяцев с момента, когда явление было описано в публикации. В частности, модели перестали чрезмерно усложнять решение простых математических задач примерно через полтора месяца после описания этой тенденции.

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Не все проблемы исчезли

Некоторые особенности сохранялись значительно дольше. В частности, склонность непропорционально часто описывать темнокожих женщин как стойких сохранялась более трех лет. В то же время три тенденции, по результатам повторного тестирования, стали более выраженными: современные модели чаще одобряют предпочтения пользователей, сильнее отдают предпочтение собственным текстам по сравнению с текстами других моделей и людей, а также хуже генерируют действительно случайные числа.

Соавтор анализа, исследователь ИИ из Стэнфордского университета Оуэн Квин, отметил, что пользователям не стоит иметь слишком устойчивые представления о возможностях и ограничениях таких систем. В то же время исследователь медицинского ИИ из Колумбийского университета Максим Топаз предостерег, что число вымышленных ссылок в научных работах выросло с 2023 года, вероятно, из-за более широкого использования языковых моделей, в том числе не самых новых. Сам анализ описан в записи блога и не проходил рецензирования.

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