В Сиднее, Австралия, недавно построенный международный аэропорт Западного Сиднея (Western Sydney International, WSI) должен начать пассажирские рейсы. Первым рейсом станет перелет на Голд-Кост, который продлится около одного часа и 20 минут. Запуск пассажирского сообщения станет новым этапом в создании второго крупного аэропорта города, дискуссии о котором продолжались около 80 лет.

Как сообщает ABC News, вопрос о месте для второго аэропорта Сиднея возник еще в 1946 году. Федеральные власти и власти штата рассматривали почти 20 вариантов, в том числе Таура-Пойнт, Ричмонд, Сомерсби, Даффис-Форест, Галстон и Холсуорти. В 1986 году правительство Боба Хоука выбрало для проекта Бэджерис-Крик в Западном Сиднее.

Строительство после десятилетий споров

Проект неоднократно вызывал протесты местных жителей из-за опасений по поводу шума от самолетов и воздействия на окружающую среду. Коалиционное правительство Тони Эбботта в 2014 году окончательно определило Бэджерис-Крик местом для будущего второго аэропорта Сиднея. На согласование финансирования и разрешений ушло еще четыре года, а строительство началось в 2018 году.

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За восемь лет на территории, где ранее были пастбища, построили пассажирский терминал, грузовую зону и взлетно-посадочную полосу длиной 3,7 километра. В строительстве аэропорта стоимостью 5,6 млрд долларов были задействованы 10 тыс. работников. Согласно проектным показателям, WSI сможет ежегодно обслуживать 10 млн пассажиров и перевозить 1,8 млн тонн грузов.

Жалобы жителей на ночные рейсы

Грузовые рейсы из аэропорта выполняются с июля. Некоторые жители прилегающих районов заявили, что круглосуточные грузовые полеты уже вызывают проблемы со сном. Жительница Ладденгема Кэролин Вонг сказала, что рассматривает переезд вместе с дочерью из-за ночного авиационного шума. Она также заявила об отсутствии новых автобусных маршрутов, неготовности железнодорожного сообщения и нерешенных вопросах звукоизоляции домов.

Семь пассажирских авиакомпаний, среди которых Qantas, Jetstar, Air New Zealand и Qatar Airways, уже подписались на работу с WSI. Также запланированы рейсы в Доху, Сингапур и Хошимин.

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