В Японии новый лидер партии «Комэйто» Мицунари Окамото заявил, что готов сотрудничать по отдельным вопросам с правительством премьер-министра Санаэ Такаити и ее Либерально-демократической партией (ЛДП). При этом он подчеркнул, что будущее «Комэйто» не должно сводиться ни к союзу с ЛДП, ни к конфронтации с ней, сообщает The Japan Times.

Сотрудничество в зависимости от политики

61-летний Окамото, бывший менеджер Goldman Sachs и бывший заместитель министра финансов, был избран председателем «Комэйто» 3 октября. В интервью 16 октября он заявил, что партия будет стремиться искать точки соприкосновения с другими политическими силами. По его словам, существуют направления, в которых позиции партии могут совпадать с ЛДП, и направления, в которых этого не будет.

«Комэйто» разорвала 26-летнее коалиционное соглашение с ЛДП в октябре прошлого года из-за глубоких программных и идеологических разногласий с Такаити. Перед выборами в нижнюю палату парламента в феврале «Комэйто» и более либеральная Конституционно-демократическая партия Японии создали Альянс центристских реформ, который действовал только в нижней палате. Избиратели не поддержали новое объединение, а попытки полного слияния не удались.

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Проблема расширения поддержки

В прошлом месяце в «Комэйто» вернулись 28 депутатов нижней палаты от Альянса центристских реформ, которые происходили из «Комэйто». У партии также есть 21 представитель в верхней палате. Однако ее способность расширить поддержку за пределы традиционной базы — мирянской буддийской организации «Сока Гаккай» — остается неопределенной.

Согласно опросу Jiji, проведенному 9-12 октября, уровень поддержки «Комэйто» составил 3,4%. Политический журналист Такуя Нисимура считает, что Окамото вряд ли сможет существенно привлечь молодых независимых избирателей, хотя эффективная работа со сторонниками «Сока Гаккай» может несколько улучшить рейтинги партии.

Первым крупным испытанием для Окамото станут общенациональные выборы местных руководителей и членов советов следующей весной. У «Комэйто» около 3 тыс. депутатов городских и поселковых советов, однако прежде многие из этих мест завоевывались при поддержке местных отделений ЛДП, которой у партии теперь нет.

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