Новый состав парламента Израиля 10 ноября принял присягу без сформированного правительства. После выборов 27 октября ни один политический блок не получил большинства в 120-местном Кнессете, сообщает Baltic News Network.

Расстановка сил в Кнессете

Альянс во главе с правой партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в который входят ультраправые и ультраортодоксальные силы, получил 53 мандата. Центристско-правая партия «Яшар» отставного генерала Гади Эйзенкота вместе с меньшими партнёрами получила 48 мест.

Арабские партии, выступающие против Нетаньяху, имеют 19 мандатов и могут стать потенциальными союзниками Эйзенкота. В то же время ультраортодоксальные партии заявили, что не присоединятся к правительству под его руководством.

Поиск коалиции

Эйзенкот должен сформировать правительство до 6 декабря и может попросить продлить этот срок до 20 декабря. Среди возможных вариантов — правительство меньшинства при поддержке арабских партий, попытка договориться с ультраортодоксальными силами или правительство национального единства с Нетаньяху.

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Потенциальная коалиция с участием арабских партий могла бы продвинуть одно из предвыборных обещаний Эйзенкота — создание комиссии для расследования нападений ХАМАС 7 октября 2023 года. Арабские партии поддерживают эту идею, тогда как Нетаньяху её отвергает.

Президент Израиля Ицхак Герцог во время церемонии призвал депутатов приложить все усилия, чтобы избежать повторных выборов, и искать компромиссы. Он также заявил об обязанности парламента тщательно расследовать причины событий 7 октября 2023 года.

Нетаньяху, который остаётся премьер-министром во время переговоров, призвал к формированию правительства единства. Он без доказательств заявил, что среди арабских избирателей имело место мошенничество. Представители Центральной избирательной комиссии Израиля заявили, что проверяют возможные нарушения, однако пока нет доказательств фальсификаций, которые могли бы повлиять на результат голосования.

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