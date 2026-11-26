Исследование с участием когорт из Великобритании и Китая показало, что новый подход к определению ожирения может выявлять больше людей с повышенным риском деменции, чем оценка только по индексу массы тела. Работа была опубликована 25 ноября 2026 года в журнале Neurology, сообщает News-Medical.

Что учитывает новый подход

Индекс массы тела определяют по росту и весу. Рамочная система Европейской ассоциации по изучению ожирения, помимо этого показателя, учитывает распределение жировой ткани по соотношению окружности талии к росту, а также связанные с ожирением состояния, в том числе высокое артериальное давление и диабет.

Исследователи проанализировали данные 6 542 участников из Великобритании со средним возрастом 65 лет, за которыми наблюдали в среднем 12 лет, и 12 402 участников из Китая со средним возрастом 58 лет и средней продолжительностью наблюдения восемь лет.

По новым критериям более 80% людей, которых по индексу массы тела относили к категории избыточного веса, классифицировали как людей с ожирением. В британской когорте доля лиц с ожирением выросла с 29% до 67%, а в китайской — с 12% до 37%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Связь с деменцией и смертностью

Частота деменции среди людей с ожирением составила около восьми случаев на 1 000 человеко-лет в британской когорте и около 12 случаев в китайской. Среди участников с избыточным весом этот показатель составлял примерно три и семь случаев соответственно.

После учета возраста, пола, физической активности и других факторов люди с ожирением по новой системе в объединенных данных двух когорт имели на 93% более высокую вероятность развития деменции, чем участники с нормальной массой тела без сопутствующих состояний. Среди китайских участников ожирение также было связано с на 30% более высокой вероятностью смерти во время наблюдения.

Участники с избыточным весом имели на 39% более низкую вероятность развития деменции и на 68% более низкую вероятность смерти по сравнению с людьми с нормальной массой тела. Авторы подчеркнули, что исследование выявило статистическую связь, а не доказало, что ожирение вызывает деменцию или смерть либо что избыточный вес защищает от них.

Ограничением работы является то, что показатели ожирения оценивали только в начале исследования, поэтому последующие изменения не учитывались.

Читай нас в