Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует, что альтернативный подход к определению ожирения может изменить диагноз для миллионов людей: часть тех, кому сейчас устанавливают этот диагноз по индексу массы тела, может его не иметь, и наоборот. Об этом сообщает STAT News.

Ограничения индекса массы тела

Индекс массы тела, или BMI, широко применяется для оценки ожирения. Он влияет, в частности, на регуляторные решения, страховое покрытие и право пациентов на определенные виды медицинского лечения.

В то же время BMI является обобщенным показателем и не учитывает другие проблемы со здоровьем и различия в составе тела, в частности распределение жировой ткани.

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Разделение на доклиническое и клиническое ожирение

Исследование связано с попыткой создать другую диагностическую систему. В прошлом году комиссия журнала The Lancet предложила подход, который должен был бы выявлять людей, чье здоровье уже страдает из-за веса, а также тех, для кого существует более высокая вероятность тяжелых последствий в будущем.

Предложенная модель предусматривает разграничение доклинического и клинического ожирения. Ее сторонники считают, что такой подход способен сделать медицинскую помощь более точной, хотя одновременно он поднимает новые вопросы относительно лечения пациентов.

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