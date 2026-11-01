Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс планирует предложить вернуть бумажный формат тестов NAPLAN по письму для учащихся 5, 7 и 9 классов с 2028 года. Инициативу должны вынести на рассмотрение общенациональной встречи министров образования, сообщает ABC News.

Сейчас тест по письму на бумаге сдают только учащиеся 3 класса, тогда как старшие школьники выполняют его на компьютере. Тесты по чтению, математике, орфографии, грамматике и пунктуации для всех уровней обучения проходят онлайн.

Аргументы правительства штата

Заместительница премьер-министра и министр образования Нового Южного Уэльса Пру Кар заявила, что последние результаты показали общенациональное снижение навыков письма. По ее словам, длительное использование технологий в школах влияет на обучение, а формирование прочных базовых навыков письма важно для долгосрочного успеха учащихся.

NAPLAN перевели в онлайн-формат в 2018 году, чтобы точнее оценивать знания и быстрее предоставлять результаты. Для реализации предложения Нового Южного Уэльса необходима поддержка правительства Австралии, штатов и территорий.

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Позиция исследовательниц

Доцентка Сиднейского университета Мариан Видаль-Фернандес поддержала возвращение бумажных тестов. Она отметила, что большую часть работы в начальной школе по-прежнему выполняют от руки, поэтому оценивание в аналогичном формате может быть более полезным для среднего ученика. По ее словам, исследования в Португалии и США показывали снижение результатов, когда те же дети переходили от рукописных тестов к компьютерным.

Доцентка Университета Эдит Коуэн Анабела Малпик, которая исследует преподавание письма, также поддержала инициативу. Она подчеркнула важность рукописного письма для обучения и памяти. Обе исследовательницы указали, что учащимся с трудностями в обучении и дополнительными потребностями следует обеспечить адаптации.

Малпик добавила, что переход будет проще в начальных школах, где рукописное письмо остается основным способом работы. В средней школе изменение потребует более тщательного планирования, поскольку учащиеся чаще пользуются компьютерами. Ее опрос учителей начальной школы показал, что обучению работе с клавиатурой уделяют в среднем девять минут в неделю, тогда как рукописному письму — 31 минуту.

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