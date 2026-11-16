В австралийском штате Новый Южный Уэльс правительство приостановило на срок до года введение новых правил для агентов по недвижимости, направленных на борьбу с занижением заявленных цен на жильё. Изменения должны были вступить в силу во вторник, однако премьер штата Крис Миннс вмешался в последний момент после обращений риелторов из своего избирательного округа Когара в Сиднее, сообщает The Guardian.

Какие ограничения планировали ввести

Правила, принятые в июне, запрещали бы агентам снижать рекламируемую цену объекта ниже письменного предложения покупателя, которое продавец ранее отклонил. За нарушение предусматривался штраф до 110 тысяч австралийских долларов или сумма, втрое превышающая комиссию агента, в зависимости от того, какая сумма больше.

Миннс признал, что на фоне падающего рынка норма может иметь непредвиденные последствия. Он отметил, что продавцы и агенты не виноваты в снижении стоимости недвижимости, тогда как законодательство, по его мнению, интуитивно исходило из предположения о постоянном росте цен. По данным Cotality, стоимость жилья в Сиднее снизилась на 10,1% от пикового уровня 2026 года.

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Позиция министра

Министр справедливой торговли и исправительных учреждений Нового Южного Уэльса Анулак Чантивонг заявил, что правила принимались в иных экономических условиях и на другом рынке жилья. По его словам, целью изменений была защита покупателей от вводящих в заблуждение практик и повышение прозрачности рынка для покупателей и продавцов.

В то же время министр сказал, что власти не хотят, чтобы нормы, разработанные для защиты покупателей, непреднамеренно усложнили им приобретение жилья. Реформы Нового Южного Уэльса были смоделированы по образцу законов штата Виктория, где продавцы должны раскрывать резервную цену как минимум за неделю до продажи, а агенты — публиковать цены продажи после завершения сделки.

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