В Китае новый закон вытесняет языки меньшинств из школ и детских садов, сообщает Der Spiegel. По описанию издания, такая политика создает угрозу для выживания тибетского языка.

Тибетский язык в школах

В подписи к фотографии говорится о школьниках в Лхасе, Тибетском автономном районе, которые посещают урок тибетского языка. Там отмечается, что новый китайский закон угрожает выживанию этого языка.

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Репортаж Der Spiegel подготовлен в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай. В нем описывается вытеснение языков меньшинств из образовательной среды, в частности из школ и детских садов.

Языковые конфликты в семьях

Издание также описывает языковые конфликты в семьях. По его данным, одна мать говорила по-тибетски, а ее маленькая дочь упрекнула ее на мандаринском китайском. Der Spiegel отмечает, что такие ситуации сейчас часто происходят в Китае.

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