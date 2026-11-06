Трое новоизбранных членов Палаты представителей США от Демократической партии призвали Израиль немедленно освободить палестинского журналиста и политического аналитика Абеда Абу Шехаде, задержанного в Яффе, Израиль. В совместном письме послу Израиля в США Йехиэлю Лейтеру Брэд Лендер из Нью-Йорка, Дэниел Бисс из Иллинойса и Скотт Винер из Калифорнии выразили обеспокоенность свободой прессы и демократическими правами, сообщает Jerusalem Post.

Подозрение в контактах с иностранным агентом

Абу Шехаде, гражданина Израиля, задержали на этой неделе в его доме в Яффе по подозрению в контактах с иностранным агентом. Согласно письму, в ночь выборов в его дом вошли около 15 сотрудников израильской полиции и службы безопасности Шин-Бет в масках. Они провели обыск и взяли журналиста под стражу.

Суд продлил содержание Абу Шехаде под стражей до воскресенья. Решение основывалось на засекреченных доказательствах, которые не предоставили его адвокатам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вопросы относительно интервью

Законодатели отметили, что задержание, вероятно, связано с интервью, которое Абу Шехаде провел с бывшим израильским законодателем Азми Бишарой. Они сослались на сообщения адвокатов журналиста, согласно которым следователи во время допросов спрашивали о недавнем интервью для подкаста с Бишарой. Ранее Абу Шехаде уже брал у него интервью без каких-либо последствий.

Авторы письма подчеркнули, что интервьюирование политических деятелей, в том числе спорных, является основой журналистской работы в свободном обществе. Они призвали израильские власти либо немедленно освободить Абу Шехаде, либо в случае предъявления обвинений предоставить его представителям доказательства и обеспечить открытый судебный процесс с соблюдением всех процессуальных гарантий.

В письме также содержится призыв прекратить допросы и преследование журналистов за проведение интервью и освещение событий. Абу Шехаде входит в редакционный совет Arab48, ведет арабоязычный новостной подкаст Al-Midan, сотрудничал с Al Jazeera и +972 Magazine и является избранным главой Исламского совета Яффы.

Читай нас в