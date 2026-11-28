Новозеландская горнолыжница Элис Робинсон 28 ноября победила в женском гигантском слаломе Кубка мира в Киллингтоне, штат Вермонт, США. Она опередила американку Микаэлу Шиффрин на 0,11 секунды, сообщает Channel NewsAsia.

Восьмая победа Робинсон

Третьей стала еще одна представительница США Пола Молцан, которая проиграла победительнице 0,54 секунды. Гонка проходила в сложных погодных условиях — при ветре, дожде и тумане. Для 24-летней Робинсон этот успех стал восьмым в карьере и первым после победы в супергиганте в швейцарском Санкт-Морице в декабре 2025 года.

После соревнований Робинсон отметила, что перед стартом чувствовала себя уверенно, но не была уверена, готова ли уже побеждать в этом сезоне. Она назвала этот старт самым сложным в своей карьере из-за погодных условий.

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Шиффрин потеряла преимущество

Шиффрин была самой быстрой в первой попытке, опережая Робинсон на 0,39 секунды. Во второй попытке американка показала лишь 23-й результат, тогда как Робинсон стала 12-й, что позволило новозеландке выйти вперед по сумме двух заездов. В то же время для Шиффрин это первый подиум в сезоне.

Немка Яна Фриц показала лучший результат во второй попытке, а итальянская спортсменка Софи Маттьё — второй. В итоге они заняли шестое и восьмое места соответственно. Лара Колтури, итальянка по происхождению, выступающая за Албанию, финишировала десятой и сохранила лидерство в общем зачете после четырех гонок. Запланированный в Колорадо мужской супергигант отменили из-за погоды.

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