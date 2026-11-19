Нефтеперерабатывающий завод Ситра в Бахрейне, который, по словам генерального директора Bapco Energies Марка Томаса, с начала региональной войны в конце февраля шесть раз подвергался ударам Ирана, работает более чем на 80% мощности. Предприятие может перерабатывать 415 тысяч баррелей нефти в сутки и, по оценке Томаса, достигнет полной мощности к концу года, сообщает The National.

Томас заявил, что завод близок к возвращению к проектной мощности. Последним этапом восстановления является запуск установок вторичной переработки, в том числе гидрокрекинга, которые вводятся в эксплуатацию после установок переработки сырой нефти и перегонки.

Поставки топлива в регионе

До войны около 85% продукции НПЗ экспортировалось через Ормузский пролив. Теперь около 80% производимого топлива остается в странах Персидского залива, где повреждения других нефтеперерабатывающих предприятий вызвали дефицит топлива. Bapco поставляет авиационное топливо в Катар и ОАЭ, дизельное топливо — в Ирак, а также продает топливо Саудовской Аравии.

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Нефтяной дистиллят и сжиженный нефтяной газ, для которых в странах Залива нет покупателей, компания по-прежнему вынуждена транспортировать через Ормузский пролив. По словам Томаса, ставки фрахта на перевозки выросли в четыре раза, а страховка одного судна на транзит продолжительностью около восьми часов стоит 17 млн долларов.

Ядерные планы и СПГ

Bapco Energies также готовится к развитию малых модульных ядерных реакторов в Бахрейне. Компания рассматривает роль основного инвестора и потенциального оператора. Томас сообщил, что соглашение с США о сотрудничестве в области мирного атома, известное как соглашение 123, находится на финальной стадии. По его словам, к 2035 году на площадке не будет никаких объектов проекта.

Война также отложила планы Бахрейна по импорту сжиженного природного газа (СПГ). Спрос резко сократился после ударов по Aluminium Bahrain, Gulf Petrochemical Industries Company и производителю железа. В Bapco ожидают, что спрос вернется к довоенным планам в 2028 или 2029 году.

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