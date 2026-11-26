Nvidia поручила своим производственным партнёрам прекратить отгрузки серверов в четыре страны Юго-Восточной Азии. Об этом 26 ноября 2026 года сообщило Channel NewsAsia. В материале приводится сообщение Reuters, ссылающееся на Financial Times и трёх людей, осведомлённых о ситуации.

Что известно о поставках

Названия четырёх стран в доступном сообщении не указаны. Также не названы производственные партнёры, которым Nvidia якобы передала указание. В тексте говорится о серверах, других характеристик поставок не приводится.

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Информация не подтверждена независимо

Reuters отметило, что не смогло сразу независимо проверить информацию Financial Times. Следовательно, данные о прекращении отгрузок остаются сообщением Financial Times, переданным Reuters и Channel NewsAsia, а не фактом, независимо подтверждённым Reuters.

Публикация Channel NewsAsia датирована 26 ноября 2026 года, 13:09 по часовому поясу UTC+8.

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