Министр науки и ИКТ Южной Кореи Бэ Кён Хун заявил, что Nvidia подтвердила намерение выполнить ранее объявленное обязательство по поставке стране 260 тысяч современных графических процессоров. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Подтверждение обязательства

По словам Бэ Кён Хуна, договоренность остается в силе, несмотря на отставку генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга. Министр сообщил о подтверждении со стороны компании в публикации в социальной сети X.

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Как отмечается в материале, Nvidia согласилась поставить 260 тысяч графических процессоров в прошлом году. Договоренности достигли во время встреч Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, когда Дженсен Хуанг посетил Южную Корею.

Совместные проекты в сфере ИИ

Южная Корея и Nvidia также продолжат работу над несколькими совместными проектами. Они охватывают объединение произведенных в Корее чипов для искусственного интеллекта с платформой Nvidia, создание инфраструктуры для вычислений ИИ, а также совместные исследования и развитие специалистов в области физического искусственного интеллекта.

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