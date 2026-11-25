Американский производитель чипов Nvidia планирует урегулировать многолетний судебный спор с акционерами выплатой $290 млн. Соглашение не предусматривает признания компанией вины, сообщает Der Spiegel.

Иск из-за криптовалютного бума

Инвесторы подали иски против Nvidia в 2018 году, обвинив компанию в том, что она якобы вводила их в заблуждение относительно значения криптовалютного направления для финансовых показателей концерна. Во время бума криптовалютного рынка, начавшегося в 2017 году, майнеры массово покупали графические карты Nvidia для добычи цифровых валют.

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Истцы утверждали, что компания относила эти доходы к игровому бизнесу, хотя значительную часть спроса формировал криптовалютный рынок. В конце 2018 года стоимость криптовалют резко снизилась, спрос на видеокарты упал, а акции Nvidia существенно потеряли в цене. Из-за этого инвесторы понесли убытки.

Требуется одобрение суда

Дело также рассматривал Верховный суд США в Вашингтоне, который прекратил его проверку без решения по существу. Это открыло путь для коллективного иска акционеров. Соглашение о компенсации еще должен утвердить федеральный судья.

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