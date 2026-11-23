Nvidia восстановила Дженсена Хуанга в должностях генерального директора и президента компании. Он также вернется в совет директоров, сообщает Variety. В заявлении компании, опубликованном в понедельник, говорится о принятом соответствующем решении.

Решение совета директоров

Совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за восстановление Хуанга после серии обсуждений и встреч с ним, говорится в заявлении. В нем сказано, что совет удовлетворили его откровенность и способность руководить Nvidia.

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Заявление о национальной безопасности

Компания также заявила, что при принятии решения совет получил информацию от высокопоставленных чиновников правительства США. На основании этой информации, как утверждает Nvidia, совет пришел к выводу, что возвращение Хуанга не представляет риска для национальной безопасности.

Предыстория решения

Variety называет это неожиданным поворотом в многонедельней истории, которая, по данным издания, ранее привела к отставке Хуанга. После этого Nvidia объявила о его возвращении в руководство компании.

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