Nvidia объявила о независимом расследовании в отношении своего основателя и генерального директора Дженсена Хуанга после сообщений о его близких отношениях с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Об этом сообщает The Verge.

Проверку будут контролировать независимые директора

Совет директоров Nvidia сообщил, что создал комитет независимых директоров. При содействии внешних независимых юристов он будет контролировать расследование.

В компании заявили, что проверку начали после недавних сообщений о том, что Хуанг стал целью операции иностранной разведки. По данным, на которые ссылается The Verge, Элис Хуанг якобы была завербована Министерством государственной безопасности Китая для шпионажа за Nvidia.

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Компания не видит признаков компрометации секретов

Совет директоров Nvidia отметил, что приоритетом являются национальная и экономическая безопасность США, а также интересы компании и ее акционеров. В то же время в Nvidia заявили, что не имеют оснований полагать, будто национальная безопасность или секреты компании были скомпрометированы.

Проверка охватит всю доступную информацию. Дженсен Хуанг поддержал расследование и пообещал сотрудничать, а совет директоров выразил доверие ему и его управленческой команде.

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