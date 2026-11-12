Nvidia запланировала общее собрание сотрудников на 18 ноября — через шесть дней после объявления о немедленной отставке бывшего CEO Дженсена Хуанга. Компания назначила временной генеральной директоркой своего финансового директора Колетт Кресс, сообщает Fortune.

Встреча после квартального отчета

В обращении к персоналу руководство Nvidia сообщило, что сотрудники узнают больше о будущем компании в ближайшие дни. Общее собрание должно состояться 18 ноября в 9:00 по тихоокеанскому времени.

Собрание запланировано на следующий день после публикации Nvidia результатов за третий квартал. Таким образом, Уолл-стрит услышит новое руководство компании раньше, чем сотрудники получат возможность задать вопросы на общем форуме.

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Кресс работает в Nvidia с 2013 года, а до этого занимала руководящие финансовые должности в Cisco и Microsoft. По данным Fortune, рыночная стоимость Nvidia на пике превышала 5 трлн долларов, а позднее опустилась ниже 4 трлн долларов.

Оценки специалистов по коммуникациям

Основательница Pace Public Relations Энни Скрантон считает, что шесть дней — слишком долгий срок ожидания для сотрудников в такой ситуации. По ее мнению, Кресс следовало провести встречу уже в понедельник, даже без окончательных ответов на все вопросы.

Основательница ACA PR Эми Катбертсон также поддержала идею более оперативного живого брифинга, во время которого персонал мог бы задать вопросы. В то же время основатель EUSA PR Йохан Конст назвал шестидневный срок для общего собрания приемлемым, но подчеркнул, что сотрудникам следует предоставить возможность задать первые вопросы значительно раньше.

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