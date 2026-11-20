После падения котировок Nvidia уступила материнской компании Google — Alphabet — по рыночной стоимости и стала четвёртой самой дорогой компанией США. Акции производителя чипов снижались на 3%, а рыночная капитализация компании составляла около $3,4 трлн.

Седьмая неделя падения

Акции Nvidia направлялись к седьмой подряд неделе снижения — это самая продолжительная серия потерь компании с 2008 года. Как сообщает Channel NewsAsia, спад произошёл через несколько дней после первого финансового отчёта Nvidia после отставки её сооснователя Дженсена Хуанга. Отчёт не снял обеспокоенность инвесторов относительно руководства компании и устойчивости расходов на искусственный интеллект.

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Новый порядок среди технологических компаний

По данным LSEG, Apple с рыночной стоимостью $5,08 трлн оставалась самой дорогой компанией США. Второе место занимала Microsoft с капитализацией $3,72 трлн, а Alphabet вышла на третью позицию с оценкой $3,44 трлн. Изменение позиции Nvidia отражает переориентацию инвесторов в секторе ИИ на компании, сочетающие значительные инвестиции в технологии искусственного интеллекта с устойчивыми доходами от облачных сервисов и программного обеспечения.

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