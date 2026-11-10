В Южной Корее Nvidia и Корейский передовой институт науки и технологий (KAIST) планируют в 2027 году опубликовать не менее 1 миллиона корейскоязычных образцов данных для обучения систем искусственного интеллекта. Инициатива должна помочь преодолеть нехватку качественных данных, которая, по оценке исследователей, ограничивает конкурентоспособность южнокорейских моделей ИИ, сообщает Korea Herald.

Глава совместной лаборатории Nvidia-KAIST Ким Хён У заявил, что цель проекта — создать не менее миллиона корейскоязычных образцов данных и сделать их общедоступными для обучения. Точная дата публикации пока не установлена.

Акцент на качестве данных

Лаборатория не планирует разрабатывать ещё одну базовую модель ИИ, а сосредоточится на создании более качественных корейскоязычных наборов данных и совершенствовании методов обучения на их основе. По словам Кима, существующие корейскоязычные массивы для оценки моделей не компенсируют дефицит высококачественных материалов для обучения по сравнению с английским и китайским языками.

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Он отметил, что нынешние массивы часто основаны на переведённых текстах, а сгенерированный ИИ контент на корейском языке может содержать неестественные выражения. Лаборатория будет разрабатывать методы создания реалистичных документов из ограниченной информации, а затем проверять их на точность, разнообразие и дублирование. Ким подчеркнул, что первоначального миллиона образцов будет недостаточно, чтобы полностью устранить языковой разрыв.

Пятилетнее сотрудничество

Совместная лаборатория работает при Высшей школе искусственного интеллекта имени Кима Чечхуля KAIST в Сеуле. Nvidia и KAIST объявили о её создании в июле как о первой в Азии совместной лаборатории Nvidia с университетом. Пятилетнее сотрудничество оценивается в 300 миллионов долларов и посвящено корейскоязычному ИИ и отраслевым применениям.

Из этой суммы 250 миллионов долларов поступят в виде вычислительных ресурсов, которые в течение пяти лет будут предоставлять корейские облачные партнёры Nvidia. Программа также будет ежегодно поддерживать не менее десяти исследователей KAIST, в частности через возможности стажировки в Nvidia. После создания базы корейскоязычных данных лаборатория планирует перейти к отраслевым наборам данных и агентному ИИ, способному выполнять сложные задачи при ограниченном вмешательстве человека.

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